NEDVED TORNA ALLA JUVENTUS / L’ex Furia Ceka aspetta un contratto da dirigente

NEDVED TORNA ALLA JUVENTUS

In Corso Galileo Ferraris si sta lavorando a un’idea suggestiva, il ritorno nel club bianconero di Pavel Nedved. La Furia Ceka sarebbe pronto a sedersi dietro a una scrivania, dopo che un anno e mezzo fa si ritirò dal campo di gioco. I tifosi sono in estasi, perchè adorano un giocatore che ha sempre dato tutto in campo. Per Pavel possibile un impiego da Team Manager, o Consigliere del Presidente. L’intenzione sarebbe comunque quella di portare a casa un altro pezzo di storia, forse fatto partire con troppa fretta.

Matteo Fantozzi