PAKISTAN / Al Qaida, ucciso consigliere militare di Osama Bin Laden in raid Usa

PAKISTAN – Il consigliere militare di Osama Bin Laden, il libico Atiyatullah Abdel Rahman, e’ morto giovedi’ scorso in un raid aereo americano nel Waziristan pakistano. Lo ha rivelato una fonte della sicurezza di Islamabad al giornale arabo ‘al-Sharq al-Awsat’. Il raid e’ avvenuto nel nord dell’area tribale pakistana e ha preso di mira l’ex capo del gruppo libico combattente, sul cui capo pendeva una taglia di un milione di dollari da parte delle autorita’ americane.

Atiyatullah e’ stato per molti anni il rappresentante di Osama Bin Laden in Iran, dove svolgeva l’attivita’ di responsabile della logistica di al-Qaeda per tutti i terroristi che volevano raggiungere l’Afghanistan. Secondo fonti estremiste islamiche di Londra, citate dallo stesso quotidiano, il vero nome del terrorista ucciso era Jamal. Quest’ultimo ha studiato sharia in Mauritana per poi recarsi in Afghanistan dove ha militato tra le file di al-Qaeda.

Fonte: Adnkronos