SCONTRO TRA NAVE CISTERNA E PORTA CONTAINER / Olanda, perdita di cherosene in mare

OLANDA – Una nave cisterna greca che trasporta cherosene per aerei e un portacontainer cipriota sono entrati in collisione ad una trentina di chilometri al largo di Scheveningen, in Olanda, causando la fuoriuscita del carburante. Lo ha reso noto la guardia costiera olandese. Secondo l’agenzia di stampa Anp, ci sarebbe una falla di almeno cinque metri per sei nello scafo della nave cisterna, che starebbe affondando e che aveva a bordo un equipaggio composto da 25 persone.

Il combustibile che sta riversandosi in mare è altamente infiammabile e nella zona è già operativa una nave attrezzata per il pronto intervento contro la marea nera, oltre a diverse imbarcazioni di soccorso che hanno recuperato l’equipaggio della nave danneggiata.

A bordo del portacontainer cipriota, che ha chiesto di poter lasciare la zona e raggiungere il porto di Rotterdam, ci sono 12 persone.

Fonte: Corriere.it