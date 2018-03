ANDERS TRENTEMOLLER TORNA CON “INTO THE GREAT WIDE YONDER” / Due date italiane per l’artista danese

ANDERS TRENTEMOLLER TORNA CON “INTO THE GREAT WIDE YONDER” – Dopo il gran successo raggiunto quattro anni fa con “Last resort”, torna in Italia con il nuovo album, “Into the great wide yonder”, uno dei più eclettici musicisti della scena internazionale. Definirlo dj infatti sarebbe riduttivo, sebbene le origini di Anders Trentemøller siano quelle dell’elettronica minimale. Il “sole polare” di Copenaghen riscalderà stasera l’Auditorium Parco della musica di Roma mentre domani i Magazzini Generali di Milano.

Grande attesa dunque per questo doppio appuntamento. Perché ascoltando i due singoli “Sycamore feelings” ed “Even though you’re with another girl” viene la voglia di sentire il resto. Le due tracce hanno la capacità di “circolarti” nel sangue e fartene sentire la mancanza e il desiderio.

Prima dell’uscita di “Into the great wide yonder”, Trentemøller aveva promesso una virata verso l’analogico e così è stato. Sebbene l’impianto sonoro sia sempre sorretto dai beat minimali, la sostanza è diversa, più matura. Si passa dall’elettronica al rock e dal prog al soul per finire nei ritmi notturni downtempo. Già nei primissimi secondi di “Sycamore fellings” sembra di sentire i primi lavori di Aphex Twin in “Ambient”, poi attraverso un climax ascendente di riverberi di chitarre e voci in delay (la cantante è Marie Fisker che ha collaborato anche con l’istrionico Devendra Banhart) ecco il cambiamento verso l’acustico.

Il magma musicale, ça va sans dire, è sempre quello minimale, marchio di fabbrica di Trentemøller. Lo stacco prog invece rimembra alcuni “passi” western di Ennio Morricone. L’effetto è che si produce una strana sensualità del Nord. L’aria è rarefatta. E in queste temperature polari, le musicalità downtempo acquisiscono la forma di una bolla tirata fino all’estremo, rimodellata senza mai perdere aderenza né scoppiare, “Into the great wide yonder” vuol dire estensione, in questo caso sonora, e ripercorre i ritmi amati dal danese.

La firma con quel suo sofisticato touch è impossibile da non riconoscere. Alto e minimale allo stesso tempo, dai suoni algidi e per qualche strano moto delle connessioni sinaptiche, afrodisiaci.

“Into the great wide yonder” è musica da camera. L’album è stato prodotto infatti nell’abitazione del dj. L’atmosfera è quella intimista, probabilmente la stessa che si percepisce a casa Trentemøller, quella delle chiacchiere con gli amici, davanti al calore del fuoco. Mentre fuori dalla finestra bisbiglia l’innevato bosco danese. Al Parco della Musica e ai Magazzini sarà un po’ come stare lì, tra le mura domestiche del musicista, e si potranno ascoltare le voci di Josephine Philip (Darkness Falls), Fyfe Dangerfield (Guillemots) e Solveig Sandnes, tutti suoi amici, accompagnati dal fraseggio del vento polare.

