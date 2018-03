GIGI PROIETTI / Vivo, l’artista romano: “Sono riuscito a portare i giovani a teatro”

GIGI PROIETTI – L’attore romano Gigi Proietti ha rilasciato un’intervista al settimanale Vivo in cui ha raccontato i suoi impegni e progetti professionali futuri:

“La direzione del Globe Theatre di Roma mi sta dando enormi soddisfazioni: la gioia più grande è stata quella di raccogliere ogni sera il tutto esaurito in un teatro dove si rappresenta solo Shakespeare e notare la presenza di un pubblico composto da molti giovani. Io ho avuto sempre un rapporto privilegiato con i ragazzi; quando hai a che fare con giovani adolescenti, i loro timori, le speranze, gli eccessi tipici dell’età, non so dirti se sia più cioò che tu dai a loro o ciò che loro danno a te, forse siamo pari”.