Privato: Catania-Juventus pagelle 5 Dicembre 2010

CATANIA:

Andujar 5: Almeno su due goal poteva fare qualcosa, ma para bene su Iaquinta quando affonda di testa.

Potenza 5.5: Sempre in ritardo quando la Juveaffonda sulle fasce.

Silvestre 6: Il più positivo del reparto difensivo, grande posizione e attenzione

Terlizzi 5.5: Gioca una partita con sufficienza, contro la Juve non si può. Guardare il goal di Quagliarella per imparare.

Alvarez 5: Negativo anche lui, non gioca con attenzione.

Biagianti 5.5: Dovrebbe dare concretezza a centrocampo, sbaglia molto.

Gomez 6: Uno dei migliori, gioca con qualità e sfiora il goal a volte

(Ricchiuti) sv

Martinho 5: Gioca senza precisione, e cerca di fare il fenomeno senza riuscirci

(Carb0ni) sv

Morimoto 5.5: Un goal molto casuale e niente più.

(Antenucci) 6: Si fa vedere con qualità, davanti a Storari si mangia un goal

M.Lopez 5.5: Se il giocatore è quello visto stasera, ci chiediamo cosa ci dovrà fare la Juve a Gennai

JUVENTUS:

Storari 7: Reattivo, e sempre pronto. Ora tornerà Buffon, e sarà difficile tenerlo in panchina.

Sorensen 6.5: Dà più garanzie di Motta, ha ragione Del Neri. Una partita di qualità sulla fascia destra di difesa.

Bonucci 7: Di spada e di fioretto, sta migliorando partita dopo partita. Un muro davanti a Storari.

Chiellini 7: I grandi progressi di Bonucci sono merito anche suo.

Grosso 6: Uno dei peggiori dietro, tanti errori in copertura e appoggio. C’è chi lo chiama concorde, ma guardate il goal di Morimoto.

Krasic 6.5: Gioca con qualità, ma qualche volte sbaglia la precisione.

Aquilani 5.5: Non gioca ai suoi livelli, sembra che non sia al meglio.

(Sissoko) 5: Come al solito ciabatta il pallone invece di colpirlo, che gli è successo?

F.Melo 6.5: Uno dei più positivi, sempre in posizione sempre sul pallone.

Pepe 6.5: Galvanizzato dal goal con la Fiorentina, si ripete oggi. Ci mette tanto ma tanto impegno. Promosso.

Iaquinta 6.5: Si veste da seconda punta, e sforna due assist che non sono nelle sue caratteristiche.

Quagliarella 7.5: Una furia, fa tre goal ma uno l’arbitro non lo vede. Un grande acquisto per la Juve, e per fortuna non doveva segnare.













Matteo Fantozzi