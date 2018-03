BOSSI GOVERNO BERLUSCONI – Umberto Bossi, alla domanda se bastino dieci deputati a sostegno del governo ha risposto in mattinata: Non lo so ma i “numeri” di Berlusconi “stanno crescendo”.

Circa la telefonata intercorsa ieri tra Berlusconi e i partecipanti alla “cena degli ossi” di Calalzo, Bossi ha detto di aver “sentito che con Berlusconi ha parlato solo Tremonti”.

“Io gli ho fatto solo gli auguri, cosa c’entrano gli auguri con la politica?”, ha continuato il leader della Lega.

Luca Bagaglini