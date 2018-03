Si ribalta barcone con 200 immigrati al largo di Lampedusa

TRAGEDIA NEL CANALE DI SICILIA – Tragedia nella notte appena trascorsa al largo di Lampedusa: un barcone che trasportava circa 200 immigrati provenienti dal Nord Africa si è ribaltato, a causa delle cattive condizioni del mare.

La Capitaneria di porto comunica che 47 persone sono state tratte in salvo, mentre i dispersi sono 150.

L’incidente si è verificato in acque maltesi, a 39 miglia da Lampedusa. Le autorità di Malta, dopo aver ricevuto l’sos dal barcone tramite telefono satellitare ed essendo impossibilitate ad intervenire, hanno allertato la entrale operativa delle Capitanerie di Porto di Roma.

Il barcone si è rovesciato dopo essere stato agganciato da una motovedetta italiana giunta in soccorso. Nel momento in cui la motovedetta italiana si è avvicinata, gli immigrati, è stato riferito, si sono spostati tutti su un lato dell’imbarcazione provocandone il ribaltamento, agevolato anche dalle cattive condizioni del mare. Il mare ancora agitato, con onde alte fino a due metri, sta rendendo difficili le operazioni di ricerca degli immigrati caduti in acqua. Purtroppo si teme una strage.

La notte scorsa sono arrivati a Lampedusa 354 immigrati, tra tunisini, eritrei, ganesi, somali ed etiopi. In 400 hanno lasciato l’isola con navi e ponti aerei. Al momento sono ancora presenti sull’isola circa 1500 extracomunitari, di cui 172 sono minori.

Redazione online