Fidanzati “ubriachi” hanno un rapporto nella… Macchina sbagliata!!!

Non si erano resi conto di essere saliti su una vettura di un’altra persona i due ragazzi sorpresi nel bel mezzo di un rapporto. Una coppia di fidanzati appena usciti da un locale nel comune cilentano di Sala Consilina, si è ritrovata a dover fare i conti con una signora che gli urlava contro mentre erano impegnati in un rapporto; tuttavia i due non sapevano che la macchina non era la loro. In realtà si tratta di un malinteso, infatti la coppia era arrivata al locale con lo stesso modello e colore di auto di proprietà della spaventata signora, poi un bicchiere di vino di troppo e le portiere lasciate aperte dalla donna hanno fatto il resto…

Redazione