Le nuove tecnologie offrono molte possibilità di sviluppo nel settore del riciclaggio e delle energie alternative, rinnovabili. Negli ultimi anni sono state scoperte numerose frontiere che spaziano dall’energia solare, a quella eolica, geotermica fino ad invenzioni che permettono di sfruttare tutti gli elementi organici di scarto, come il letame e le stesse sostanze che produce l’uomo tanto da poter giungere ad alcune realtà di autonomia energetica sia per il riscaldamento che per l’elettricità. Ci sono degli esempi anche in Italia, come a Petralia Soprana, in provincia di Palermo, dove un privato si autoproduce energia prodotta da biomassa, senza combustione e a costo zero.

Realtà e sperimenti che potrebbero cambiare stili di vita e risolvere numerosi problemi a partire dall’inquinamento. Invenzioni nel settore della green economy che potrebbero anche contribuire allo sviluppo del terzo mondo come ha ben evidenziato recentemente il miliardario filantropo Bill Gates, fondatore di Microsoft.

Gates ricordando che 700mila bambini muoiono per malattie legate alla contaminazione di ciò che mangiano e bevono, ha presentato con un video un macchinario denominato Omniprocessor , creato dall’azienda Janicki Bioenergy e che permette di trasformare gli scarti umani in acqua ed energia e che potrebbe migliorare le condizioni di vita nei paesi meno sviluppati.

Il macchinario tratta le feci umane trasformandole in acqua potabile e produce un’energia sufficiente per autoalimentarsi.

Secondo quanto ha raccontato il fondatore di Microsoft, il macchinario sarebbe in grado di trattare le feci di 100mila persone, producendo fino a 86mila litri di acqua potabile ogni giorno e 250 kilowatt di elettricità.

C.D.

Ecco il video: