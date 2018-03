Luis Suarez ci casca ancora: morso un altro avversario VIDEO

L’attaccante dell’Uruguay e del Barcellona Luis Suarez, negli scorsi Mondiali di calcio in Brasile, era stato protagonista di un episodio incredibile che tutti ricordiamo. Parliamo naturalmente del morso a Chiellini, che aveva fatto il giro del mondo. L’ex Liverpool si era preso pure una lunga squalifica e aveva giurato che non l’avrebbe più fatto. E invece così non sembra visto che nel match di Champions League contro il Manchester City è stato nuovamente protagonista di un episodio analogo. Marcato stretto da un difensore dei Citizens, per liberarsi del braccio messogli davanti da Demichelis, ha pensato bene di mordergli la mano, anche se in questo caso le immagini non chiariscono tutto e non fanno capire nemmeno l’entità del morso. Si capisce comunque che il gesto c’è stato, seppure no grave come quelli precedenti. E Suarez ci casca ancora… Ecco il video dell’accaduto: