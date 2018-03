Aveva la pratica di lavare la bocca dei propri piccoli alunni col sapone, in modo da “ripulirli” dal peccato e dalle bestemmie, ma non solo: non mancavano le ottocentesche punizioni corporali come le tirate di capelli e orecchie o il castigo nel ripostiglio. La piccola vittima era un bimbo di pochi anni, che ha frequentato una scuola materna privata alle porte di Ravenna. Per maltrattamenti aggravati è stata condannata a un anno per una maestra 55enne, mentre per il secondo capo d’accusa, il sequestro di persona, la donna è stata assolta. Complessivamente, anche il pm aveva chiesto un anno e mezzo di carcere.

Il processo si è svolto con rito abbreviato al termine del quale il gup del Tribunale di Ravenna, Rossella Materia, ha anche riconosciuto al bambino 12 mila euro di risarcimenti; altri 4 mila euro a testa andranno a ciascuno dei genitori, costituisi in parte civile sia per conto del figlio che in proprio e difesi dagli avvocati Paola Brighi e Manuela Liverani. La sospensione condizionale della pena per la maestra è stata subordinata al pagamento dei risarcimenti. La donna, difesa dall’avvocato Monica Miserocchi, era finora incensurata e non è mai stata sospesa dall’attività dall’istituto nel quale insegna.

Secondo la ricostruzione, il bimbo, considerato vivace e interessato da un disagio comportamentale che lo rende particolarmente vivace, aveva cinque anni all’epoca dei fatti, ma il fascicolo era stato aperto nel 2011, quando questi, passando dalla materna alle elementari, aveva chiesto alle nuove insegnanti quali erano le punizioni previste se non avesse fatto il bravo o non avesse fatto i compiti. A quel punto aveva riferito delle punizioni corporali; le maestre avevano così avvertito sia la Procura che la famiglia del piccolo, che sembrava all’oscuro di tutto.

Il bimbo, sentito quindi in un contesto protetto nell’ambito dell’inchiesta della squadra Mobile di polizia coordinata dal Pm Angela Scorza, aveva confermato ogni cosa, ma la maestra aveva negato ogni abuso chiedendo di essere giudicata al netto di una perizia psichiatrica sulla capacità specifica del bambino a testimoniare. Richiesta accolta dal Gup, che però è risultata decisiva proprio per determinare che il bimbo diceva la verità e condannare così la maestra.

GM