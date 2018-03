Moto Gp, Agostini: ”Valentino, gli anni passano per tutti”

Valentino Rossi si presenta al via del Mondiale della Moto Gp in programma nel prossimo weekend a Losail come il principale rivale di Marc Marquez. Almeno questo è quello che ha detto la scorsa stagione.

Ma Giacomo Agostini, il grande campione italiano della moto, che da solo ha vinto più titoli di Rossi e Marquez messi insieme, dall’alto della sua esperienza, spegne un po’ l’entusiasmo del pilota di Tavullia. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: ”Sarà un bellissimo campionato, più equilibrato del passato. Marquez è il favorito essendo anche il campione uscente, ma i rivali vogliono provarci. Valentino è in splendida forma e Lorenzo pare aver recuperato la grinta e la voglia di vincere. Ai tre aggiungo Pedrosa, che ogni tanto piazza la stoccata vincente”.

Agostini commenta poi le parole di Valentino che sostiene di non essere mai stato così forte come in questo periodo. ‘Ago’ lo smentisce: ”No, gli anni sono importanti per tutti. Marquez è un ragazzino che ne ha solo 22 e Valentino 36. Se Rossi ne avesse di meno probabilmente sarebbe più veloce di qualche decimo ogni giro. Nulla migliora con gli anni, si deteriora tutto. Lui pero’ è davvero innamorato del suo mestiere. Nonostante l’età cura ogni particolare, è meticoloso e vuole sempre vincere. Credo che quest’anno la Yamaha parta più vicino alla Honda rispetto al 2014”.

M.O.