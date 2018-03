Cremazione, i vescovi: “Non vadano disperse le ceneri”

Aperture da parte dei vescovi italiani rispetto alla pratica della cremazione; la Cei ha fatto infatti sapere in una nota che preparerà un documento riguardo a questa pratica, nel quale saranno messi dei paletti, come quello ad esempio della dispersione delle ceneri.”La stesura del testo” – viene annunciato – “sarà affidata alla nuova Commissione Episcopale per la liturgia”.

Spiegano i vescovi: “Prendendo spunto dalla prassi che si sta diffondendo circa le esequie in caso di cremazione, dove sempre più si registrano casi di dispersione delle ceneri in natura o di conservazione dell’urna cineraria in abitazioni private, il Consiglio episcopale permanente ha deciso di preparare una lettera pastorale che, oltre a fornire alcuni riferimenti valoriali, impegni la prossimità della Chiesa nel momento della sofferenza e del lutto, quale presenza che condivide, consola e illumina il mistero della morte”.

Ieri, il segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, in conferenza stampa, aveva rilevato: “La cremazione è certamente possibile per un cristiano. La discriminante è se questa scelta sia o no espressione chiara di un rifiuto della fede nella resurrezione finale, nel qual caso non può trovare accoglimento nella Chiesa”. In base ai dati di Federutility Sefit, che associa le aziende che si occupano di servizi funerari, la cremazione è una pratica in costante aumento e riguarda ormai quasi un funerale ogni cinque.

La pratica della cremazione è accettata dalla Chiesa a partire dal Concilio Vaticano II, nel 1963, in cui si chiarì che era preferibile l’inumazione, ma che comunque si consentiva anche un diverso rito di sepoltura, sempre a condizione che la loro scelta non derivi dalla negazione dei dogmi cristiani.

GM