Basilea: treno deragliato all’ingresso della stazione

Incidente sulla tratta ferroviaria da Amburgo a Zurigo: un Intercity Express della Deutsche Bahn è deragliato in Svizzera. Diverse macchine sono saltate fuori dai binari. L’incidente viene confermato dalle ferrovie svizzere (SBB) e dalla Deutsche Bahn (DB), al momento incapaci di fornire ulteriori dettagli. Se ci sono stati feriti, sarà chiarito nelle prossime ore. Le ferrovie tedesche hanno informato su Twitter che alcune macchine dell’ICE 75 erano saltate dai binari proprio nell’area d’ingresso della stazione. Secondo le informazioni online della Deutsche Bahn il treno deragliato era partito stamattina ad Amburgo e avrebbe dovuto raggiungere Zurigo alle 18.00.

La stazione ferroviaria di Basilea è stata completamente chiusa nel tardo pomeriggio. Il treno nel frattempo è stato evacuato. Dalle immagini aeree, si vede chiaramente che erano fuori dai binari almeno due carrozza, una delle quali è quella adibita a carrozza ristorante. Lo scorso 22 marzo, il treno Eurocity 158 Milano-Basilea, di Trenitalia, è deragliato intorno alle 14 nei pressi della stazione di Lucerna, in Svizzera. Le cronache riportano di un treno deragliato anche a Dortmund lo scorso primo maggio. Due persone sono rimaste leggermente ferite in quell’incidente. Ancora sotto gli occhi di molti è la tragedia avvenuta a luglio 2016 in Puglia, sulla linea Andria-Canosa.

GM