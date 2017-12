Nei giorni scorsi, il settimanale ‘Chi’ ha pubblicato la prima foto di Fabrizio Frizzi dopo l’ischemia che lo aveva colpito durante la registrazione di una puntata de L’Eredità. Ora il settimanale ‘Diva e donna’ ha pubblicato nuove foto del conduttore a spasso con la moglie Carlotta e la figlia Stella. Subito dopo le dimissioni, Fabrizio Frizzi aveva postato su Facebook un messaggio per ringraziare tutti: “Cari Amici, sono felice di potervi scrivere per dirvi che combatto per riprendermi. Prima di tutto devo ringraziare infinitamente i medici dell’Umberto 1° che mi hanno ripreso per i capelli, poi i medici del Sant’Andrea che mi hanno rimesso in piedi e rapidamente sono stati capaci di capire da cosa il guaio era stato generato. Insieme a loro devo gratitudine eterna ai loro infermieri”, le prime parole del lungo messaggio.

Il celebre conduttore per diversi giorni era stato ricoverato al policlinico Umberto I di Roma, mentre poco si sapeva delle sue condizioni di salute. Mentre, infatti, in un primo tempo le sue condizioni erano state definite “gravi” da fonti mediche, da parte di Viale Mazzini arrivano dichiarazioni ottimistiche. Il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, aveva condiviso un post in cui tranquillizzava tutti. Anche dopo il ritorno a casa, per qualche giorno, poco si era saputo come stesse Fabrizio Frizzi.

GM