Grave incidente, poliziotto muore contro un albero

Questa notte si è verificato un gravissimo incidente stradale a Roma, in viale delle Terme di Caracalla. In base alle prime ricostruzioni la jeep guidata da Santo Antignani, un agente di polizia di 59 anni in servizio a Roma, poco dopo la mezzanotte è uscita fuori strada ed è andata a sbattere violentemente contro uno dei tanti alberi che affiancano la carreggiata. Sul posto nel giro di pochi minuti sono giunti i sanitari del 118, ma i soccorritori, una volta estratto dall’auto l’uomo, non hanno potuto far nulla per lui se non constatarne il decesso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Bisogna comprendere per quale motivo Antignani abbia perso il controllo della sua auto.

Il poliziotto era originario di Pomigliano d’Arco in provincia di Napoli e stava viaggiando in direzione via Cristoforo Colombo. Nessun altro mezzo risulta coinvolto nello schianto e per questo motivo rimane più che plausibile l’ipotesi del malore alla guida. In quest’ottica sarà fondamentale l’esito dell’autopsia.

F.B.