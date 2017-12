COMUNICATO UFFICIALE – Direttanews.it (Fake News)

Carissimi lettori a partire da oggi desideriamo – per quanto possibile – mettere a tacere il senso di indignazione e di sconforto che il caso “FAKE NEWS” ha determinato in noi.

Desideriamo andare avanti, con piena fiducia nella Giustizia, cui ci siamo rivolti, per la tutela della nostra dignità, del nostro decoro, della nostra identità e della libertà di espressione nostra e di tutti i milioni di persone che ci seguono ed hanno letto i nostri 160.000 articoli.

L’azione legale sarà volta anche ad ottenere il risarcimento di tutti i gravi danni scaturiti da questo attacco privo di fondamento e deliberatamente lesivo.

Continueremo – per doveroso rispetto del diritto alla Verità – a diffondere SIA le rettifiche che stiamo chiedendo ogni volta che dovessero essere pubblicate, SIA gli articoli seri che saranno in prosieguo pubblicati sul caso, al solo fine di contribuire alla diffusione della verità.

Per una precisa scelta condivisa, ci asterremo, dal dare voce agli strascichi polemici che nulla aggiungono se non altro dolore ai nostri animi feriti in modo ingiusto e gratuito.

Andiamo avanti, consapevoli di quanto dolorosamente accaduto ai nostri danni, ma senza voltarci più a guardare indietro.

Confortati dalla certezza che gli Avvocati ed i Giudici sono i soggetti che per vocazione si dedicano al delicata missione di riportare la Verità e la Giustizia, ove queste siano state ferite, in spregio ai nostri valori etici, riconosciuti e tutelati al livello costituzionale e ai diritti fondamentali dell’uomo.