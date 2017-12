Rovigo, drammatico frontale tra 2 auto: muore un 76enne

Un drammatico schianto frontale tra due auto si è verificato questa mattina, intorno alle ore 10, sulla strada Regionale 88 fra Lendinara e Badia Polesine. L’incidente è costato la vita a un uomo di 76 anni, Ottomano Psenner, di origini tedesche e residente a Lendinara (Rovigo), che si trovava a bordo della sua Ford Fiesta bianca e stava rientrando verso casa. Nonostante l’immediato arrivo dei soccorsi del personale del Suem, per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare: è deceduto sul posto. L’impatto all’altezza del chilometro 15, poco distante dal nuovo autovelox di recente installato dal Comune di Lendinara, con una Fiat Croma grigia che procedeva in senso opposto, diretta a Badia, è stato troppo violento.

A identificare la vittima è stata la figlia, accorsa sul posto e il cui tremendo sospetto è stato purtroppo confermato. Anche il conducente dell’altra vettura coinvolta ha riportato ferite molto gravi (al momento si parla di numerose fratture), ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è impegnata per i rilievi del caso la Polizia municipale di Lendinara, guidata dal comandante Natale Dallagà: la dinamica dell’accaduto – e le eventuali responsabilità – sono ancora in fase di accertamento.

EDS