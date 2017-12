Terrore a Sanremo, due trombe d’aria attraversano la città – VIDEO

Attimi di vero panico a Sanremo dove due inquietanti e minacciose trombe d’aria hanno appena attraversato la città. In base a quanto si apprende in questi concitati momenti sarebbero due le trombe d’aria che si sono formate nel mare di fronte alla nota città ligure. A riportare la notizia moltissime persone su Facebook e i media locali come Sanremonews. L’Arpal, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, ha spiegato il fenomeno che ha spaventato i cittadini parlando di “uno scontro tra masse d’aria, una più fredda e l’altra più calda, celle temporalesche che non hanno solo moti ascendenti e discendenti ma anche rotatori”.

Una delle due trombe d’aria ha colpito il centro di Sanremo poco dopo le 12.20 mentre la seconda si è abbattuta sulla zona di San Martino. Numerosi i danni anche se alla fine è stata più la paura che la reale portata dell’evento metereologico. In via Roma il forte vento ha abbattuto una struttura che si trovava su un terrazzo e che è finita su un’auto in transito fortunatamente senza provocare danni a persone. I vigili del fuoco hanno fatto decine di interventi e in particolare in corso Garibaldi dove il vento ha fatto volare di tutto, in particolare alcuni pericolosi pezzi di cornicione.

Alle 13.30 è arrivato anche il messaggio del sindaco: “Le trombe marine sembrano superate, ma ci sono forti criticità sul territorio e permane una situazione di grande attenzione. La macchina dei soccorsi è in moto, sul territorio sono operativi Vigili del Fuoco, Polizia municipale e Volontari Protezione civile. Non si registrano feriti ma ci sono diverse problematiche in molte zone e il pericolo che oggetti pericolanti non ancora messi in sicurezza possano cadere”.

F.B.