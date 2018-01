Schianto in Basilicata: tra le lamiere muoiono due giovani

Ancora due giovani vite spezzate in un incidente stradale. Il bilancio è gravissimo: due morti e quattro feriti nel frontale avvenuto ieri sera sulla “Strada Provincia 652 Sinnica” in Basilicata. A perdere la vita sono stati Giusy Vitale, 21enne di Latronico, e Rocco De Palma, 30enne di Senise. Il tragico schianto è avvenuto all’altezza dello svincolo per Tursi, quando la Mini Cooper sulla quale viaggiavano, guidata da un ragazzo che è rimasto ferito ha impattato contro altre due auto, una BMW e una Jaguar.

Feriti gli occupanti della BMW, tre in totale, mentre è rimasto illeso l’uomo alla guida della Jaguar. L’auto con Giusy Vitale e Rocco De Palma viaggiava in direzione Policoro. Non si è ancora in grado di stabilire le cause della tragedia. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Tursi, per i rilievi di rito. Sul luogo dello schianto anche i sanitari del 118, con tre ambulanze, e i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre le due giovani vittime dalle lamiere.

I quattro feriti sono stati trasportati presso l’ospedale di Policoro. Nessuno è grave e le condizioni più serie sono quelle del 23enne alla guida della Mini Cooper. A coaudivare i Carabinieri, sono arrivanti anche gli agenti della Polizia Stradale del Commissariato di Policoro. Su tutta l’arteria stradale, traffico in tilt. Nelle stesse ore, ha perso la vita una 25enne a Busto Arsizio.