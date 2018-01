Tangenziale di Napoli, dal 1° gennaio aumenta il pedaggio

Scatta il rincaro sulla Tangenziale di Napoli: con l’arrivo del nuovo anno gli automobilisti dovranno pagare di più al casello. Il prezzo del ticket passa infatti dagli attuali 0,95 centesimi ad un euro, come stabilito nel Decreto Ministeriale n. 604 avallato ieri di comune accordo tra i ministeri di Infrastrutture e Trasporto e dell’Economia. Era dal 2014 che non avveniva un ritocco del pedaggio verso l’alto per quanto riguarda la Tangenziale di Napoli Autostrada A56, che nel corso della giornata risulta essere sempre frequentatissima e molto trafficata.

Tangenziale di Napoli ma non solo, l’aumento scatterà anche altrove

Ed un aumento dei prezzi avverrà a partire dal 1° gennaio 2018 non solo lì ma anche sull’Autostrada Napoli-Pompei-Salerno, dove l’incremento al casello aumenterà di 10 centesimi. Dagli attuali 2 euro alla barriera di uscita sarà necessario versare d’ora in avanti 2,10 euro. Ecco a seguire la tabella indicativa di tutti i prezzi, cone le differenze in termini economici tra il 2017 che volge al termine e l’ormai imminente 2018. Ma gli aumenti ci saranno ovunque su tutto il territorio italiano.

S.L.