Roma. Volevano spaventarlo e derubarlo ma il loro piano è finito male. Proprio così, tre ragazzi stranieri, due egiziani e un tunisino di età compresa tra i 18 e 37 anni, sono stati arrestati nella notte dopo un aggressione premedita ai danni di un giovane ragazzo italiano di 17 anni. I malviventi, già con la fedina penale sporca e conosciuti dalle forze dell’ordine della capitale, hanno chiesto ripetutamente soldi alla povera vittima tentando successivamente, di rubargli il portafoglio.

E’ successo all’angolo tra Circonvallazione Nomentana e Via Lorenzo il Magnifico, non lontano dal centro della città. Il ragazzo minorenne però, di cui non abbiamo le generalità per la privacy mantenuta dagli inquirenti, ha avuto il coraggio di reagire e la lucidità di avvisare all’istante il 112 fornendo i giusti indizi ai Carabinieri per rintracciare i tre balordi poco dopo fuggiti a piedi. Così l’immediato intervento del nucleo radiomobile della capitale e le ricerche in zona hanno portato alla loro individuazione e subito dopo all’arresto. Portati in caserma i tre stranieri, dopo essere stati riconosciuti dalla vittima, con la disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati condotti presso il carcere giudiziario di Regina Coeli e in attesa di giudizio con l’accusa di tentata rapina in concorso.

Aumenta così il numero di cittadini aggrediti da persone di nazionalità straniera, per lo più immigrati alla ricerca di denaro per vivere. Basti pensare che solo pochi mesi fa, nei pressi della stazione Tiburtina (luogo comunemente invaso da stranieri), punto di ritrovo dove bivaccano e fanno schiamazzi tutta la notte, un barista in procinto di scattare foto a extracomunitario sotto l’effetto di alcol fuori dal suo locale, è stato picchiato a sangue con brutale violenza. Insomma, la prudenza non è mai troppa, purtroppo non si riesce a stare tranquilli, nemmeno nei pressi delle proprie abitazioni. Per fortuna, l’intervento della Polizia e/o dei Carabinieri se chiamati tempestivamente, riesce in molti casi ad evitare finali ancora più tragici.

GVR