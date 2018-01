“La gentilezza è gratuita”. Christina aiuta un senza tetto sotto la neve

Un video strappalacrime che ha fatto il giro del mondo, riscuotendo consensi e tanti messaggi di stima per una donna diventata simbolo con un piccolo gesto di generosità. Christina Calvo, giovane ragazza americana di Waterbury, città situata sul fiume Naugatuck nello Stato del Connecticut negli Usa, si trovava in macchina con i figli, in procinto di tornare a casa, dopo le spese per le festività natalizie imminenti. Ad un tratto si è accorta di un uomo, un clochard, coperto da poche vesti ed in piena difficoltà. Un’occhiata, qualche istante per riflettere e poi la decisione. Ha pensato bene di comprare un giubbotto nuovo all’uomo in modo da coprirlo dal freddo e gelo. Proprio così, dato che in quella zona le temperature climatiche non sono ottimali, si arriva fino ai meno 13 gradi con forti raffiche di vento, oltre alla neve costante che cade dal cielo. Nel video stesso, si vede tutta la gioia del povero senza tetto alla visione di quell’oggetto, un bene prezioso che solo quando ti viene a mancare ne capisci la vera importanza. Poi l’abbraccio forte e sincero che l’uomo in lacrime ha dato alla sua salvatrice.

Importante nonchè stupendo, quello che Christina ha fatto dinanzi gli occhi felici e compiaciuti dei suoi bambini. Proprio loro hanno girato con il telefonino la scena e successivamente la donna l’ha pubblicata su Facebook. Un vero e proprio esempio, per loro ma per tutti coloro che, essendo in una situazione economica e sociale stabile e privilegiata, danno un aiuto di qualsiasi tipo a chi è meno fortunato. Brava Christina che poi ha lasciato un commento insieme al video stesso: “Non voglio attirare l’attenzione, voglio solo che gli altri siano ispirati a fare qualcosa di carino per una persona o per un animale. La gentilezza è gratuita!”.