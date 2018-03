​Luca Capuano, attore di “Centovetrine” e “Le tre rose di Eva”, tramite il settimanale femminile della Mondadori “Grazia”, racconta il dramma vissuto della moglie Carlotta, anche lei attrice e la paura di perderla: “Un anno fa a mia moglie è stato diagnosticato un linfoma. Ma non ha mai mollato. Ha attraversato mesi di fatica e di dolore, ha affrontato una chemioterapia devastante e poi la radioterapia. Ha perso i capelli e ha visto il suo corpo modificarsi. E’ stata travolta da una fatica che la teneva interi giorni a letto”. Frasi strappalacrime, ricche di sentimento e di paure quelle di Luca, che fa vivere ai suoi fans ed estimatori, con emozione e batticuore. E aggiunge soddisfatto e sempre più innamorato: “La consideravo fragile. Adesso so di avere una moglie tosta. Ho conosciuto una donna che non ha mai mollato”.

A parlare poi, è proprio la donna, Carlotta, commossa e battagliera, dopo una estenuante lotta contro la morte che l’ha resa sicuramente, più consapevole dei propri mezzi donandole una nuova visione della vita: “La mia paura più grande era lasciare soli i miei figli Matteo e Leonardo, non volevo che crescessero senza la loro mamma. Oggi ho cose che prima non avevo, la gioia di essere qui. Adesso, la vita la vedo e la sento ovunque mi giri”. Un lieto fine quindi per una coppia fantastica che può tornare a sognare, ad amarsi e sorreggersi ogni giorno di più. Luca Capuano e Carlotta Lo Greco sono proprio questo, 41enne lui, 40 anni da compiere ad Agosto lei. Uno di Napoli, l’altra di Padova. Entrambi uniti dalla passione per il cinema. Una coppia fantastica, meravigliosa, un’amore davvero forte che li ha portati al matrimonio nel 2012 e da cui sono nate le loro due perle più preziose: Matteo di 9 anni e Leonardo di 4. Una coppia che ha giocato e vinto la sfida più dura ed importante della loro esistenza, pronta adesso, a superare tutte le avversità e gli ostacoli con uno spirito diverso.

GVR