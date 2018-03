La fortuna dev’essere veramente bendata se il vincitore del premio della Lotteria Italia di questa settimana, dopo essersi portato a casa un milione di euro, ha dichiarato di non essere interessato alla vincita. L’indiscrezione è stata riferita dal sito ‘Vocepinerolese.it’, il fortunato vincitore si chiamerebbe Biagio Vita, 60 anni, ed ha acquistato il fortunato biglietto milionario alla tabaccheria Grandin di via Trento. Sempre secondo quanto riportato sul sito in questione l’uomo avrebbe detto di non volere quella enorme somma di denaro: “Mi trovavo nel parcheggio della discoteca dove aiuto i ragazzi a trovare posto. Poi mi hanno detto che un biglietto della lotteria è stato venduto a Pinerolo. Ho guardato il numero ed era il mio. Ancora un po’ mi prendeva un infarto”.

In realtà, però, il biglietto non sarebbe il suo, spiega l’uomo: “Lo avevo comprato per mia figlia per farle un regalo e in effetti è suo. Anche lei quando ha visto il biglietto vincente è venuta a prendermi e mi ha chiesto cosa fare. Le ho detto è tuo fanne ciò che vuoi. Troppi soldi per me, non li voglio. Lei è giovane io il mio tempo l’ho fatto”. Nessuna beneficenza quindi, i molti interessati a sollevarlo dal fastidio di quella enorme somma, dovranno attendere il loro turno. Ancora sconosciuto, invece, il nome del vincitore di Anagni, il cui premio è ancora più ricco ed ammonta a 5 milioni di euro.

F.S.