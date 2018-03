Ritirano le figlie da scuola e vendono tutto: “Vivremo viaggiando per il mondo”

Una scelta che per molti può essere coraggiosa, per altri è folle e per altri ancora è deleteria soprattutto per l’educazione e la crescita delle bambine piccole. Incuranti di tutto e di tutte le opinioni altrui loro però hanno deciso e hanno preso letteralmente la loro strada che li sta già portando in giro per il mondo.

Stiamo parlando di Donna e Chris Jackson, una coppia britannica che viveva nell’Hertfordshire, in Inghilterra e che è stata protagonista di un cambio radicale di vita che solitamente si vede soltanto nei film. Lui faceva il paramedico sulle ambulanze di Londra, lei studiava per diventare un’infermiera pediatrica mentre le figlie di 8 e 6 anni frequentavano la scuola elementare. Ad un certo punto la coppia ha deciso che la vita che stavano conducendo non faceva più per loro così hanno ritirato le bambine da scuola, hanno abbandonato i rispettivi impegni lavorativi e hanno deciso di partire per un viaggio intorno al mondo.

“Mia moglie stava studiando per diventare un’infermiera pediatrica – ha raccontato Chris –, e non ci siamo mai visti, non abbiamo mai passato del tempo con i bambini, quindi abbiamo pensato ‘partiamo’”. “Le persone tendono a dare le cose per scontate – ha spiegato Donna – e raggiungono la vecchiaia parlando delle cose che avrebbero voluto fare, piuttosto delle cose che hanno fatto. È un mondo così materiale – ha aggiunto la donna -, le persone danno ai loro figli solo iPad, che fissano per ore, noi stiamo insegnando loro le cose che vogliamo che sappiano”.

F.B.