Fiat festeggia 120 anni, Elkann: “Società guarda al futuro, più forte che mai”

“I 120 anni di Fiat rappresentano un grandissimo obiettivo raggiunto perché poche società nel mondo hanno maturato questa longevità. È un enorme orgoglio”. Ad affermarlo è il presidente di Fca John Elkann nel giorno in cui lo storico marchio automobilistico festeggia questo importante traguardo.

“Mi ricordo bene – racconta Elkann in una lunga intervista alla Stampa – quando nel 1999 festeggiavamo i 100 anni di Fiat nel cui consiglio ero entrato nel 1997. Ho vissuto intensamente questo periodo e oggi la nostra società è forte come mai prima: con i suoi circa 200mila dipendenti, che lavorano in oltre 100 stabilimenti e 46 centri di ricerca, alla fine del 2018 aveva ricavi per 110 miliardi di euro, un utile netto di 3,6 miliardi e cassa positiva. Numeri che il piano di sviluppo in corso vede in ulteriore crescita e che fanno di Fca uno dei maggiori produttori di auto al mondo, presente in 135 Paesi con 13 marchi”.

120 anni di Fiat, il francobollo dedicato

La prima automobile Fiat, costruita nel 1899, compare sul francobollo, emesso il 4 luglio 2019, che celebra i 120 anni dalla fondazione dell’azienda. Disegnata dal Centro Stile Fiat, la vignetta riproduce, su uno sfondo bianco, la Fiat 3 HP. Il francobollo (del costo di 3,50 euro) è valido per la posta prioritaria destinata all’Europa e al bacino Mediterraneo. La tiratura è di 400.000 esemplari; l’annullo speciale “primo giorno di emissione”, naturalmente, sarà apposto a Torino. Il bollettino illustrativo dell’emissione è firmato da John Elkann, presidente della Fca – Fiat Chrysler Automobiles.

120 anni di Fiat, l’omaggio Rai nel programma di stasera

A 120 anni esatti dalla fondazione della Fiat, stasera 11 luglio Techetechetè presenta “Casa Agnelli”, di Mauro Caporiccio: una puntata di parodie, musica e interviste interamente dedicata alla dinastia torinese.