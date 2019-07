Calciomercato Roma, Alderweireld si avvicina. Il difensore centrale è l’obiettivo in cima alla lista del calciomercato giallorosso.

Roma su Aldeweireld, è lui il difensore centrale individuato da James Pallotta ed il nuovo tecnico Paolo Fonseca. Il difensore centrale, che ha giocato la finale di Champions League contro il Liverpool, sarebbe un rinforzo ideale. La Roma, infatti, pochi giorni fa ha ceduto a titolo definitivo Kostas Manolas al Napoli. Il giocatore, che aveva una clausola rescissoria da 36 milioni di euro, andrà a fare coppia con Kalidou Koulibaly nel cuore della retroguardia partenopea. Così, però, la AS Roma si è trovata scoperta lì dietro, proprio dove la società si era posto l’obiettivo di migliorare dati i tantissimi gol subito la scorsa stagione, merito anche di un Olsen non proprio perfetto.

Calciomercato Roma, Alderweireld il nuovo obiettivo

Il nuovo obiettivo della Roma per quel reparto è Toby Alderweireld, roccioso centrale del Tottenham. Nato Wilrijk, Belgio, il 2 marzo 1989, il difensore destro vanta un’esperienza incredibile. Per lui ben 92 presenze con la Nazionale, condite da tre gol. Passato al Tottenham, dall’Atletico Madrid, nel 2015 per 16 milioni di euro, è da allora imprescindibile. Con gli Spurs ha collezionato ben 13839 minuti di gioco da allora, da dividere in 159 partite ufficiali. Per lui con la maglia del Tottenham anche 6 gol, 3 assist e 15 cartellini gialli, con nessun rosso. Abile a giocare come centrale nella difesa a quattro, sia a destra che a sinistra, può adattarsi anche come terzino destro difensivo. In carriera ha anche fatto il mediano davanti la difesa.

Alderwireld apre alla Roma

La Roma lo vuole ed Alderweireld, riporta Il Corriere dello Sport, avrebbe già dato l’ok per un possibile trasferimento in giallorosso in questa sessione estiva di calciomercato. Su di lui, però, pende una clausola molto importante. Il giocatore, infatti, da contratto, ha una clausola rescissoria, che scadrà il 31 luglio, di 28 milioni di euro. Oltre quella data il Tottenham potrà fare il prezzo che vuole per il proprio centrale difensivo, che potrebbe essere inferiore, ma sarà senza dubbio più alto. Ecco perché la Roma deve sbrigarsi a piazzare il colpo nel minor tempo possibile, se non vuole doversi accontentare all’ultimo giorno di calciomercato.

Nainggolan decisivo per l’affare

Secondo le ultime notizie, a convincere Alderweireld ad abbracciare il giallorosso sarebbe stato un ex. Pare, infatti, che le descrizioni e le belle parole rivolte a Roma ed alla Roma del connazionale Radja Nainggolan, ora all’Inter, abbiano convinto il difensore centrale. Toby ci pensa, la Roma vorrebbe chiudere quanto prima l’affare, prima che avversarie possano batterla sul tempo.