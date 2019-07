Intervista di Aurelio De Laurentiis al Corriere dello Sport. James Rodriguez, Mauro Icardi e non solo: il presidente fa il punto sul calciomercato del Napoli.

Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis esce allo scoperto su James Rodriguez e non solo. Intervistato dal Corriere dello Sport, il presidente partenopeo ha fatto il punto della situazione sui vari obiettivi del club.

Si parte però dal grande sogno: Rodriguez appunto, il campione colombiano. “E’ il calciatore che mediaticamente, dopo Cristiano Ronaldo e Messi, gode di maggior considerazione. Piace molto a Carlo e noi siamo in attesa di una richiesta più ragionevole. Lo scoglio è rappresentato dal Real Madrid, che ha pretese elevate secondo noi. Ma James vuole il Napoli”.

Discorso diverso invece per Rodrigo, centravanti del Valencia sempre nel mirino della società campana. In questo caso – rivela ADL – il giocatore gradirebbe un’altra destinazione: “E’ attualmente in Spagna e preferisce restare lì. Ce lo ha detto e ne prendiamo atto”. Così come l’Inter ne dovrà prendere per quanto riguarda il mancato scambio tra Lorenzo Insigne e Mauro Icardi: “Ha ragione Ancelotti. Lui (Icardi appunto, ndr) vorrà sempre andare alla Juventus. Ma anche io preferisco Lorenzo, perché di lui abbiamo bisogno, mentre lì davanti abbiamo Milik e Mertens”.

Ma De Laurentiis non nasconde l’apprezzamento per il goaleador argentino: “E chi lo nega? Né si può ignorare il suo talento: Icardi è fortissimo ma si è parlato talmente tanto di lui che adesso sembra più anziano dei suoi ventisei anni. Visto da lontano, dà l’impressione di essersi gestito male e di non aver colto l’importanza del ruolo che riveste. Ma la considerazione nei suoi confronti è indiscutibile”.

Calciomercato Napoli, in arrivo anche le cessioni

Ora però il capitolo cessioni. E anche da questo che dipenderà l’ufficialità per Elif Elmas, il terzo acquisto dopo gli arrivi di Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas. “L’esigenza attuale, direi prioritaria, è il capitolo cessioni: abbiamo tanti calciatori in organico ed è giusto ridurlo. Ma siamo attenti e attivi. Elmas? Ne abbiamo moltissima considerazione, non posso negarglielo, ma dobbiamo necessariamente completare qualche uscita, per evitare anche il sovraffollamento che, come si sa, non è mai produttivo”.

