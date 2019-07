Continua il momento difficile per Radja Nainggolan, la moglie è malata. L’annuncio dell’inizio delle chemioterapie, è arrivato con un messaggio su Instagram

Non è un momento facile per Radja Nainggolan. Dopo essere stato messo da parte nell’Inter di mister Antonio Conte, il centrocampista dovrà combattere un grosso male insieme alla compagna di vita Claudia.

Infatti la moglie è malata e domani inizierà le chemioterapie per sconfiggere una grave malattia. Claudia Lai si è dichoarata spaventata da questo percorso di terapie, affermando di non aver mai avuto paura di iniziare un nuovo giorno prima che il dottore gli annunciasse la malattia.

Il post della Lai è rivolto a sensibilizzare un pubblico ampio, dimostrando a tutti i suoi followers, il coraggio e la forza interiore che ci vuole per affrontare un percorso del genere. Alla Lai adesso servirà la stessa grinta e lo stesso coraggio che ci mette Radja quando scende sul terreno di gioco, sarà certamente una partita diffcile da vincere ma non impossibile.

Il lungo messaggio della moglie di Nainggolan su Instagram

Sul social la moglie del calciatore belga ha rilasciato un lungo post, in cui esperime tutte le sue paure e le emozioni che sta vivendo in questo momento, dichiarando:

“E’ da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo. E’ da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi. Da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita, la CHEMIOTERAPIA”

La signora Nainggolan ha continuato affermando:

“E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto PAURA di iniziare una nuova giornata. Dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia. Ringrazio con tutto il cuore la famiglia e gli amici che mi hanno aiutata a vivere al meglio questo mese di relax dandomi tutta la forza e la positività necessaria ad affrontare tutto. IN BOCCA AL LUPO 🐺 A ME E A TUTTE LE PERSONE CHE STANNO VIVENDO IL MIO STESSO INCUBO..”

L.P.

