Continua la strana situazione metereologica sulla penisola italiana, tempo instabile fino al weekend con forti piogge nel centro-nord

Il maltempo che negli ultimi giorni si è abbattuto violentemente sulla costa adriatica, ha creato non pochi problemi. Tra trombe d’aria, allagamenti ed addirittura un disperso nel pescarese, il maltempo sta tenendo in scacco le regioni del centro-nord.

Anche nei prossimi giorni la situazione non dovrebbe cambiare e continuerà questa situazione di tempo instabile fino al weekend. Dalla Russia, infatti sta scendendo forti vortici di aria fredda, che dovrebbero colpire l’Italia a giorni. Continueranno le forti piogge nelle regioni del Friuli Venezia Giulia, Veneto e Romagna. Questa situazione di tempo instabile si sposterà poi al sud, dove regna ancora una situazione dove le temperature alte ed il caldo afoso la fanno da padrone. Una piccola ripresa riguarderà il nord, con le temperature che dovrebbero alzarsi di un paio di gradi.

E’ già fine Estate o tornerà il caldo?

Secondo le proiezioni ufficiali degli esperti in campo metereologico, anche luglio e agosto dovrebbero essere caratterizzati da questo clima incerto, dove si alterneranno giornate di caldo afoso con giornate in cui si potrebbero abbattare tempeste violenti, come quelle che hanno colpito il centro-nord negli ultimi giorni. Dalle prossime settimane, il clima italiano continuerà ad essere interessato da forti correnti fredde provenienti da dal Nord Europa e dall’Atlantico, in particolare dalla Russia e dal Regno Unito. Inoltre non saranno perturbazioni stabili, ma veloci e brevi.

Ad agosto però dovrebbe tornare la tregua, con l’anticiclone africano pronto a ruggire di nuovo. Nelle zone del sud Italia, le temperature medie dovrebbero schizzare di nuovo verso l’alto, con massime che si aggireranno intorno ai 36°-37°. Quindi l’Italia può dormire sogni tranquilli. L’Estate continuerà reagalando giornate calde, anche se intervallate saltuariamente da improvvisi rovesci temporaleschi.

L.P.

