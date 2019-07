Il dolore di Alessandra Amoroso e il ricordo di Valeria, l’amica incinta scomparsa: le due si erano conosciute a ‘C’è Posta per te’.

La cantante Alessandra Amoroso, in questi giorni nelle radio con ‘Mambo Salentino’, il singolo realizzato con i Boomdabash e in rotazione radiofonica dal 7 giugno, qualche anno fa ha fatto i conti con un brutto lutto. Qualche giorno fa, infatti, è ricorso l’anniversario della morte di Valeria. Si tratta di una giovane colpita da cancro, venuta a mancare dopo la partecipazione a C’è Posta per Te. In quell’occasione la ragazza, incinta di otto mesi, aveva voluto incontrare la cantante salentina di cui è una grande fan. Dopo la partecipazione al programma, le due erano rimaste in contatto e dopo una visita in ospedale la cantante le aveva lasciato un messaggio: “Dolce notte angelo mio… un grande abbraccio a te che mi hai insegnato tanto!”.

Alessandra Amoroso, il lutto e la verità sull’addio alla musica

Purtroppo, Valeria ha poi perso la sua battaglia e Alessandra Amoroso su Instagram le aveva dedicato queste parole: “Vogliamo ricordarla tutti insieme. Lei ci ha insegnato a non arrenderci mai! Sempre nei nostri cuori Valeria!!! Grazie…”. L’incontro al programma di Maria De Filippi risale all’ottobre 2013, ma sicuramente quel legame è proseguito anche dopo, come dimostra appunto quell’ultimo addio che lasciò la cantante, dedicando quelle parole a Valeria. Nei mesi successivi, a marzo 2015, la cantante condivise poi il proprio dolore per la perdita della cugina. Ricordi ancora vivi per Alessandra Amoroso, come quello dell’amica Giorgia, scomparsa a novembre 2017.

Della cantante salentina si parla in queste settimane non solo per quanto concerne queste vicende private, ma anche per la sua attività artistica. Le due cose sono intrinsecamente legate e si era affermato che la Amoroso per un periodo avrebbe abbandonato le scene. Una circostanza che però lei – nel corso di queste ultime settimane – ci ha tenuto a smentire in maniera decisa. Ha infatti pubblicato un video della figlioletta e ha sottolineato: “L’unico ritiro che mi concederò sarà solo per lei, per me e per la mia famiglia… tutto il resto sono solo fake-news!!”. I fan della cantante insomma possono stare tranquilli: Alessandra Amoroso non intende abbandonare la sua grande passione, della quale ha fatto un mestiere che l’ha resa tra le voci più popolari in Italia.