Biondo, il cantante uscito dalla fucina di talenti dello show ‘Amici’, ha cancellato il live a Lucera per una lite con il sindaco

Simone Baldasseroni, in arte Biondo, ha annullato il concerto a Lucera (Fg) del prossimo 16 agosto. Il motivo di questa reazione si cela dietro un post scritto su Facebook dal sindaco della città, Antonio Tutolo.

Biondo, i dettagli della diatriba con il sindaco di Lucera

Il giovane talento su Instagram ha pubblicato una storia in cui per l’appunto riprende il messaggio del primo cittadino del comune pugliese che scrive: “Leggo di un certo “Biondo” che verrebbe a Lucera il 16 agosto… L’unica cosa che mi viene in mente con questo nome è… Il bello, il brutto e il cattivo quando il cattivo dice al biondo: …Biondo lo sai di chi sei figlio tu?… Di una grandissima …tana… Naaaaa nana na…”.

Parole ritenute molto offensive da Biondo che, di tutta risposta, ha annunciato la cancellazione dell’evento: “Il sindaco di Lucera mi ha lasciato una bella recensione sul suo profilo Facebook. La data del 16 agosto a Lucera è ANNULLATA”.

Lo stesso poi si lascia andare ad uno sfogo in una storia successiva: “Abbiate rispetto per chi lavora e impiega tempo e amore nel fare ciò che fa, che sia un cantante, un professore o un qualsiasi altro mestiere.Non è tutto facile come sembra, né per noi né per voi. Dietro ogni nostra creazione c’è impegno, passione e spesso anche tante paranoie. Essere personaggi pubblici non dà il diritto di offendere gratuitamente la nostra persona, in particolare se ricopri una carica così importante per il tuo paese. Siamo umani, persone normali e sensibili come voi”.

Arriva la replica del sindaco Tutolo

La replica del sindaco a quanto successo però non si è fatta attendere e su Facebook ha stavolta scritto: “A chi fa finta di non aver compreso la mia citazione del film per smentire una notizia falsa senza voler offendere nessuno e buttare anche questo in politica dico una cosa semplice….. La mia ignoranza su quel genere musicale la ammetto… Ma è curabile…. Sono la stupidità e l’invidia a non esserlo….buona notte a tutti”.

Questa telenovela è destinata ad una nuova puntata? Avrà un lieto fine? Non si sa, a noi non resta che attendere.

M.D.G