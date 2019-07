Gerson saluta definitivamente la Roma. A tre anni dall’approdo in giallorosso, il brasiliano fa ritorno a Rio de Janeiro sponda Flamengo. Lo conferma il padre: “Sì, è tutto fatto. Stiamo venendo in Italia per firmare”.

Roma, è finita l’avventura di Gerson in giallorosso. Si attende di fatto solo l’ufficialità, ma ormai è certo. Il talento brasiliano classe ’97, approdato con grandi aspettative, saluta il club capitolino dopo tre anni per far ritorno in patria. Destinazione Rio de Janeiro, ma questa volta sponda Flamengo. Dopo essere cresciuto nelle giovanili della grande rivale, il Fluminense, il centrocampista verdeoro non ha esitato di fronte a una delle più grandi potenze del calcio brasiliano.

Calciomercato Roma, Gerson saluta: i costi dell’affare

Decisiva la volontà del giocatore per la chiusura dell’affare. Il club di James Pallotta, infatti, aveva in realtà ceduto il giocatore in Russia, alla Dinamo Mosca. Ma c’è stato il ‘no’ secco del ragazzo, malgrado la ricca offerta economica, poiché intenzionato a tornare in patria. Nelle casse della società romana, quindi, andranno ‘solo’ 10 milioni di euro, mantenendo però un 15% sulla futura rivendita. Il calciatore, dal canto suo, firmerà invece un contratto fino al 2023.

Il padre dell’atleta, ai microfoni di FlaPress, ha confermato il tutto: “Sì, è fatta. Firmerà fino al 2023. Sto andando a Roma per firmare”. Reduce dal prestito con la Fiorentina, Gerson non è rientrava nei piani del neo allenatore Paulo Fonseca. Era invece nel mirino di Jorge Jesus, neo tecnico del club carioca che prepara il grande assalto al titolo nazionale da scippare al Palmeiras e alla Coppa Libertadores. A 22 anni, poi, avrà il tempo necessario per prepararsi ulteriormente e tornare in Europa decisamente più maturo. Anche perché la qualità c’è ed è indiscutibile, serve piuttosto lo step in avanti sul piano tattico e mentale.

