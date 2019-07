Caos Griezmann: il Barcellona lo ufficializza, ma per l’Atlético Madrid l’operazione non vale. In Spagna scoppia un caso senza precedenti nel mondo del calcio.

Il Barcellona ufficializza l’arrivo Antoine Griezmann, ma per l’Atlético Madrid l’operazione non vale. Il motivo? La società madrilena ritiene che l’accordo tra il Barça e Griezmann sia arrivato prima del 1° luglio, data in cui la clausola si poi è abbassata da 200 a 120 milioni di euro. Così scoppia il caso in Spagna, con la vicenda destinata ad arrivare sul tavolo giudiziario della Fifa.

Caos Griezmann: le note di Barcellona e Atlético Madrid

Tutto è iniziato ieri, con l’annuncio del club blaugrana in pieno pomeriggio: “L’FC Barcellona ha reso effettiva la clausola di rescissione del giocatore Antoine Griezmann, che è stato quindi svincolato dall’Atlético de Madrid. Il costo della clausola è stato di 120 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto con il club per le prossime 5 stagioni, fino al 30 giugno 2024, con una clausola di annullamento di 800 milioni di euro”.

Un colpaccio effettivamente da tempo nell’aria e finalmente confermato. Poi il fulmine a ciel sereno da Madrid: la trattativa non vale. Così è seguito un secondo comunicato ufficiale, per una vicenda senza precedenti nel mondo del calcio:

Antoine Griezmann, rappresentato dal suo avvocato, si è presentato nella sede della LFP per rescindere unilateralmente il contratto che lo vincola all’Atletico, avendo depositato il Barcellona in nome e per conto del giocatore la clausola da 120 milioni. L’Atletico Madrid considera che la quantità depositata sia insufficiente per attivare la clausola di rescissione, posto che è ovvio che l’accordo tra il giocatore e il Barcellona sia stato chiuso prima che la sopracitata clausola si riducesse da 200 a 120 milioni di euro. E anteriore a tale data è stata anche la comunicazione che il giocatore ha dato il 14 maggio, annunciando il suo addio al club.

Griezmann, parla il presidente Cerezo

Seguirà ora una battaglia legale, con l’Atlético che pretende ulteriori 80 milioni per cedere effettivamente il suo fuoriclasse. Enrique Cerezo, presidente dei Colchoneros, intanto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media spagnoli: “Se la società ha deciso di diramare quel comunicato, è perché ha le prove. Mi sento ingannato anche dall’atteggiamento del giocatore, perché voleva andarsene ma non ce l’ha detto fino all’ultimo minuto”.

