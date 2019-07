Un drammatico incidente stradale avvenuto ad Alcamo in Sicilia ha avuto gravi conseguenze: muore a 14 anni, gravi padre e fratello.

Muore a 14 anni a causa di un drammatico incidente stradale. Purtroppo dalle strade italiane arriva una nuova terribile notizia. Stando alla ricostruzione, un padre assieme ai suoi due figli viaggiavano a bordo di una Bmw 320, quando per cause in corso di accertamento l’auto ha sbandato. Il mezzo è così finito fuori strada e non sembra ci siano altri veicoli coinvolti. Lo schianto drammatico al Km.43+100 dell’autostrada A/29, direzione Palermo – Trapani, territorio del Comune di Alcamo. Purtroppo il bilancio parla di una vittima e due feriti gravi.

Chi sono padre e figli coinvolti nell’incidente di Alcamo

Ad avere la peggio, è stato un ragazzino di 14 anni, Francesco Provenzano, deceduto nel tragico schianto di stanotte, avvenuto quando erano passate da poco le 23.30. Sono invece rimasti feriti gravemente Fabio Provenzano di 34 anni residente a Partinico, e un altro bimbo di 10 anni. Si tratta di padre e fratellino della giovanissima vittima di questa tragedia della strada. I due sono stati ricoverati prima nel pronto soccorso e poi trasferiti all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le condizioni del padre sembrano quelle più gravi: sarebbe in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Le prossime ore saranno decisive per valutare il suo stato di salute. Sul luogo dell’incidente, dopo lo schianto, sono arrivati quattro mezzi Sezione Polizia Stradale di Trapani e dei reparti distaccati di Alcamo e Marsala, personale Anas, dei Vigili del Fuoco e del 118. Per Francesco Provenzano, come detto, non c’è stato nulla da fare. I mezzi di soccorso hanno lavorato praticamente tutta la notte per estrarre dalle lamiere le persone coinvolte nell’incidente e per mettere in sicurezza il tratto stradale coinvolto. Costernazione e dolore, intanto, questa mattina a Partinico, che si è svegliata con la tragica notizia dell’incidente stradale.