Incidente a Fuorigrotta, muore sul colpo una ragazza di 15 anni

Stamattina nei pressi di Fuorigrotta (Napoli), più precisamente nel sottopasso Claudio, si è verificato un incidente mortale. A perdere la vita una ragazza di 15 anni residente a Pianura. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la ragazza era su uno scooter guidato da un coetaneo (un anno più grande) e ad un certo punto è stata sbalzata dalla vettura. Le causa sono ancora da verificare, ma quanto accaduto ha fatto sì che la giovane finisse sul guard rail riportando ferite all’addome che le sono state fatali.

Incidente a Fuorigrotta, le ipotesi della Polizia Municipale

Il fatto è accaduto intorno alle 18:30 e c’è da capire se sono coinvolti altri mezzi di circolazione. Tra le ipotesi emerse dalle indagini c’è quella che avrebbe portato lo scooter a viaggiare troppo vicino al guard rail con conseguente urto. Non è però l’unica, perché il guidatore avrebbe potuto ‘semplicemente’ perdere il controllo a seguito di una brusca manovra di un altro mezzo che lo precedeva.

Va però chiarito che non c’è stato alcun tamponamento perché lo scooter non riporta segni di incidente. Il ragazzo, rimasto illeso, è stato sottoposto a test su uso droga ed alcol e gli esiti non sono ancora noti. A quanto pare lo stesso era solamente provvisto di foglio rosa e quindi non ancora in possesso della patente di guida AM.

Le violazioni del ragazzo

Il ragazzo con il solo foglio rosa non sarebbe potuto stare al comando di quello scooter se non in determinate condizioni. Infatti il foglio rosa consente all’aspirante guidatore di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi:

una persona in funzione d’istruttore, con età non superiore ai 65 anni, munita di patente valida e conseguita da almeno 10 anni.

un istruttore autorizzato e competente.

A San Teodoro muore un altro giovane ragazzo, leggi qui.

M.D.G