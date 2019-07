Sinisa Mihaijlovic l’ha annunciato in conferenza stampa: “Ho la leucemia acuta”

Negli scorsi giorni le sue assenze dal campo di Castelrotto avevano destato sospetti, ma mai si sarebbe arrivati a pensare una cosa del genere: Mihajilovic ha la leucemia. A raccontarlo lo stesso tecnico in conferenza stampa: “Ho fatto alcuni esami che hanno svelato alcune anomalie che non c’erano 4 mesi fa. Ho raccontato a mia moglie che avevo la febbre per non farla preoccupare, ma non è stato facile perché in 20 anni non ho mai avuto un’influenza e non ho mai saltato un allenamento per questo. Dovevo sostenere degli altri esami e questi hanno rivelato che ho la leucemia. Saperlo è stata una botta, ho passato due giorni in stanza, a riflettere su tutto; ho pianto, ma affronterò questa malattia a petto in fuori e vincerò questa battaglia. Le mie lacrime non sono di paura, vincerò per me stesso, per mia moglie, per la mia famiglia e per chi mi vuole bene. La malattia è acuta, aggressiva, ma è attaccabile. Non vedo l’ora di cominciare a combatterla. E io vincerò”. (clicca qui per leggere la versione integrale).

Ecco cos’è e come si combatte la leucemia acuta

La leucemia è un tumore del sangue che in genere colpisce i bambini in maniera aggressiva, ma, come volevasi dimostrare, attacca anche in età adulta. La sua caratteristica principale è quelle della proliferazione anomala delle cellule staminali. Ci sono diverse tipologie di leucemia acuta e vengono classificate in base al tipo di cellula affetta e in base al tempo di replicazione della stessa. In generale la cellulare diventa neoplastica e perde i meccanismi complessi che ne regolano differenziazione e proliferazione.

Possiamo avere 2 tipi di leucemia acuta:

leucemia acuta mieloide, più frequente nell’adulto che nel bambino, se la linea cellulare interessata è la linea mieloide.

leucemia acuta linfoide, molto più comune nel bambino, ma possibile anche nell’adulto sopra i 65 anni, se la linea cellulare interessata è la linfoide.

La si combatte principalmente con l’uso di protocolli chemioterapici. Un paziente può considerarsi guarito dopo una remissione completa di 5 anni ma in seguito dovrà sottoporsi ad analisi del sangue ed aspirati midollari periodici.

