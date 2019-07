Continua l’incubo maltempo per l’Italia, che si vedrà colpita da temporalesche e grandine anche nel weekend con peggioramenti nella giornata di domenica

Settimana metereologica difficile per l’Italia, che colpita da violenti piogge e scaricate di grandine, sembra essere tornata indietro di qualche mese. Agosto si avvicina e l’incubo maltempo durante le vacanze, non fa dormire sonni tranquilli agli italiani.

Nonostante tutto, agosto dovrebbe aprirsi con un caldo, con temperature che si aggirano intorno ai 35°-36° gradi e dalle regioni del Marocco e della Tunisia dovrebbero arrivare roventi masse di aria calda. Il vero caldo colpirà anche la parte settentrionale della penisola, da metà agosto.

Situazione totalmente differente quella che invece ci dovremmo aspettare da questo weekend. Come annunciato nei giorni precedenti, il maltempo dovrebbe tornare a colpire, con piogge sparse per tutta la penisola.

Meteo weekend: maltempo sabato 13 luglio

Sabato 13 luglio si aprirà con un bel tempo nelle regioni del Nordovest, mentre invece regna l’incertezza sul versante nordest e nella regione dell’Emilia Romagna, dove si abbatteranno rovesci o temporali in transito già dalle prime ore del mattino. Al centro la situazione peggiora e grandinate e forti raffiche di vento si estenderanno dalle Marche all’Abruzzo. Nella parte meridionale della penisola, dono un buon inizio di giornata, ci dovrebbero essere peggioramenti nelle regioni del Molise e della Puglia. Splende il sole sulla Calabria e sulla Sicilia. Bel tempo anche in Sardegna.

Weekend Meteo 14 Luglio

Nella giornata di domenica, continua l’incubo maltempo soprattutto nelle regioni del Nordovest. Qui si abbatteranno piogge e temporali forti fino alla sera, soprattutto nella regione del Piemonte. Al Centro, il sole della mattina dovrebbe far spazio ad un clima di incertezza nel pomeriggio, dove i cieli dell’Italia centrale saranno coperti da fitte nuvole. Piogge in arrivo sulle regioni appenniniche. Al Sud, continua il bel tempo con il sole che dovrebbe splendere per tutta la giornata, accompagnato da nubi sparse.

