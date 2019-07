Napoli-Benevento, la prima amichevole azzurra vive di poche emozioni ma termina con la vittoria a sorpresa dei giallorossi

La prima amichevole del Napoli contro il Benevento non mette in mostra nulla di interessante, le gambe dei giocatori risultano ancora pesanti ed a peggiorare la situazione c’è il clima caldo. Nonostante ciò, gli azzurri sbloccano la partita al 20esimo del primo tempo. Un assist perfetto di Younes lascia Callejon solo davanti la difesa: lo spagnolo segna con l’aiuto del palo interno. E’ il 34esimo invece quando Verdi sciupa una grande occasione da solo davanti la porta ed, per la legge del ‘gol sbagliato, gol segnato’, è il Benevento nell’azione successiva a portarsi sul pareggio. Cross di Viola per Coda che batte Karnezis, gran parte delle colpe da attribuire a Maksimovic che svirgola il pallone. Allo scadere è Vokic a regalare la gioia al neo tecnico Inzaghi. Benevento 2, Napoli 1.

Un’altra è però la notizia che farà più felici i supporters partenopei. Stamane infatti il centrale Kostas Manolas ha effettuato le visite a Villa Stuart per poi essere annunciato ufficialmente. Nei prossimi giorni raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro di Dimaro. E chissà che non possa fargli ‘compagnia’ in futuro James Rodriguez. Al momento si è in fase di stallo con il Real Madrid che continua a chiedere 42 milioni di euro.

Napoli-Benevento 1-2, formazioni e tabellino dei marcatori

FORMAZIONI INIZIALI

NAPOLI: Karnezis; Malcuit, Chiriches, Luperto, Ghoulam; Rog, Gaetano; Callejon, Verdi, Younes; Tutino

A disp.: Contini, Idasiak, Zanoli, Di Lorenzo, Zerbin, Palmiero, Zedadka, Sgarbi

All.: Ancelotti

BENEVENTO: Gori, Letizia, Del Pinto, Caldirola, Volta, Tello, Coda, Viola, Maggio, Armenteros, Insigne jr

A disp.: Zagari, Rillo, Volpicelli, Tazza, Tuia, Improta, Gyamfi, Di Serio, Vokic, Goddard, Antei, Sanogo, Sparandeo

All.: Inzaghi

FORMAZIONI SECONDO TEMPO

NAPOLI: Contini; Di Lorenzo, Tonelli, Luperto, Ghoulam; Rog, Gaetano; Callejon, Verdi, Younes, Tutino

BENEVENTO: Gori, Gyamfi, Antei, Tuia, Letizia; Vokic, Volpicelli, Sanogo, Armenteros, Insigne, Improta

Marcatori: 20′ Callejon (N); 35′ Coda (B), 90′ Vokic (B)

M.D.G