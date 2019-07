Napoli-Benevento, ecco dove vederla. Prima amichevole estiva per la squadra di Carlo Ancelotti. Di seguito anche l’intero programma tra partite a pagamento e non.

Napoli-Benevento, via al primissimo test estivo per la squadra di Carlo Ancelotti. A 48 giorni dall’ultima uscita stagionale contro il Bologna in campionato, gli azzurri tornano in campo nel ritiro di Dimaro. Di fronte ci sarà la squadra beneventana col neo allenatore Filippo Inzaghi, anch’essa impegnata in terra trentina col ritiro diviso tra Pinzolo e Moena.

Napoli-Benevento, ecco dove vederla

Fischio d’inizio quest’oggi alle 17.30, con la gara che sarà visibile in chiaro su SkySport per chi possiede un abbonamento con l’emittente televisiva. Altrimenti gara visibile in differita alle 20.40 su TV8 e alle 21.00 su Tv Luna. Sarà appena un primissimo test fisico per i partenopei, tant’è che non sono previsti molti big in campo dal fischio d’inizio. Per la squadra delle streghe, invece, si tratterà della seconda uscita dopo la partita di ieri contro il Pinzolo terminata 12-0 per la formazione di Serie B.

Dopo l’impegno di oggi seguiranno altri due test blandi, poi si farà sul serio a partire da fine luglio: appuntamento il 28 contro i campioni d’Europa del Liverpool, poi il Marsiglia a inizio agosto e le doppie sfide col Barcellona di Lionel Messi.

Probabili formazioni Napoli-Benevento

Napoli (4-3-3): Karnezis, Di Lorenzo, Chiriches, Luperto, Ghoulam, Callejon, Palmiero, Rog, Tutino, Verdi, Younes. All. Ancelotti.

Benevento (4-3-1-2): Gori; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Del Pinto, Viola, Tello; Insigne; Armenteros, Coda. All. Inzaghi

Napoli-Benevento, ecco dove vederla

Amichevoli Napoli in chiaro, il programma

Napoli-Benevento: sabato 13 luglio, ore 17.30, Dimaro (Sky Sport Serie A)

Napoli-Feralpisalò: venerdì 19 luglio, ore 17.30, Dimaro (Sky Sport Serie A)

Napoli-Cremonese: mercoledì 24 luglio, ore 17.30, Dimaro (Sky Sport Serie A)

Amichevoli Napoli a pagamento, il programma:

Napoli-Liverpool: domenica 28 luglio, ore 18, Murrayfield Stadium Edimburgo

Olympique Marsiglia-Napoli: domenica 4 agosto, ore 21, Vélodrome di Marsiglia

Napoli-Barcellona: mercoledì 7 agosto, ore 01:00 (italiane), Miami

Napoli-Barcellona: sabato 10 agosto, ore 23.00 (italiane), Detroit

P.C.

Leggi anche: Lutto in casa Napoli: è morto il padre di Ospina

Redazione DirettaNews.it