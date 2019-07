Durante un arresto a Napoli, un poliziotto uccide un pitbull dopo che l’animale lo ha morso sulla gamba

Episodio assurdo successo nel napoletano, dove un poliziotto uccide un cane di razza pitbull dopo che l’animale lo ha morso sulla gamba, scoppia la polemica.

Il polverone è stato alzato dopo che l’account Instagram del programma di Rai 3 “Chi l’ha Visto”, ha pubblicato il seguente video. Lo stesso profilo ha dichiarato che l’ENPA ha già attivato i legali per accertare la dinamica dei fatti e se l’uomo poteva detenere il cane, morto dopo i soccorsi.

Il filmato riprende la scena dell’arresto, dove quattro volanti della polizia sono impegnate ad arrestare un malvivente. La situazione sembra complicata. L’imputato, già agli arresti domiciliari, crea problemi nel farsi ammanettare e così i poliziotti di servizio decidono di usare le maniere forti. Parte la manganellata, il tutto ripreso dalla videocamera di una ragazza che riprendeva la scena dal proprio balcone.

Il pitbull morde ed il poliziotto risponde col fuoco

Sullo sfondo viene ripreso qualcosa di più interessante. Infatti un pitbull, appartentente all’arrestato, per proteggere il padrone attacca l’agente di polizia. Il poliziotto per difendersi dal cane, apre il fuoco per la prima volta, non colpendo il cane che riesce a liberarsi ed andare dal padrone. Ma prima di arrivare dal proprio padrone, un altro agente di polizia libera il fuoco una seconda volta, colpendo il pitbull a morte con la propria pistola d’ordinanza.

Secondo alcune ricostruzioni, l’uomo stava passeggiando con il proprio cane. Al momento della notifica d’arresto ha lasciato il cane in mano all’amico. Il cane come istinto di difesa ha iniziato ad abbaiare nei confronti del poliziotto. Ad un certo punto, l’amico dell’arrestato ha perso di mano il cane, provocando poi il brutto evente dove il pitbull è deceduto a seguito delle gravi ferite

L.P.

