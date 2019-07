La Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione per le regioni di Marche e Abruzzo, allerta gialla invece per altre dodici regioni

Il maltempo che sta colpendo l’Italia in queste settimane ha destato non poche preoccupazioni. Secondo la Protezione Civile arriveranno forti temporali anche nella giornata odierna, a causa della presenza di un vortice di bassa pressione sulla vicina area balcanica. I seguenti fenomeni temporaleschi saranno molto intensi e riguarderanno soprattutto le regioni adriatiche dell’italia.

Proprio per questo, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione per le Marche e per l’Abruzzo, avvisando le due regioni che le condizioni climatiche avverse potrebbero creare criticità idrogeologiche e idrauliche. La giornata di oggi sarà accompagnata da forti rovesci a cui seguiranno violenti grandinate e forti raffiche di vento.

🔔 #allertaARANCIONE domani, sabato #13luglio, per rischio temporali nelle Marche e in Abruzzo.

🔔 #allertaGIALLA in 12 regioni.

⛈ Avviso di condizioni meteo avverse del #12luglio per piogge e temporali al Centro-Sud. Leggi qui 👉https://t.co/wwQucc1TEG#protezionecivile pic.twitter.com/PjJ3iJoIZ7 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) July 12, 2019

Allerta gialla su altre dodici regioni dell’Italia

L’attenzione della Protezione Civile si sposta anche su altre dodici regioni italiane, dove è sta proclamata l’allerta gialla.

Potrebbero riscontrarsi problemi in alcuni settori della Lombardia e del Veneto. Attenzione anche sul comparto centro orientale dell’Emilia-Romagna, su gran parte della Toscana, sul restante territorio di Marche e Abruzzo. Infine allerta gialla anche per le regioni dell’Umbria, Lazio, Molise, Calabria, Basilicata e Puglia.

Inoltre il dipartimento della Protezione Civile terrà aggiornato sul proprio sito ufficiale, il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia ed il vario evolversi dei fenomeni.

L.P.

