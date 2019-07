Un pescatore 27enne muore a San Teodoro a causa di un malore

Nella giornata di ieri a Tortolì, in Sardegna, è morto un pensionato di Perdasdefogu. L’uomo è stato colto da un malore mentre nuotava nelle acque del lido di Orrì ed a nulla sono valsi i 50 minuti di massaggio cardiaco di due addetti al salvamento e l’intervento del 118. Per lui non c’è stato nulla da fare. Oggi lo stesso destino è toccato ad un pescatore di 27 anni, di San Teodoro, che è annegato nei pressi delle acque dell’Isuledda.

Secondo quanto riporta la Nuova Sardegna, Gianluca Mossa, questo il nome della vittima, sarebbe morto a causa di un malore mentre pescava con un gruppo di amici. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri.

Dramma di San Teodoro, il ragazzo avrebbe avuto un arresto cardiaco

Secondo quanto riferito dai colleghi della Nuova Sardegna, Gianluca Mossa (così si chiamava la vittima), sarebbe morto a causa di un arresto cardiaco mentre pescava con degli amici. Gli stessi che hanno richiesto il rapido intervento del 118 che però non ha potuto far altro che costatarne la morte.

Pescatore sì, ma per diletto e per amore della cucina di mare. Il suo vero lavoro era quello di barman, per il quale era molto conosciuto nel paese rimasto sconvolto per la perdita.

Massaggio cardiaco, linea guida per poterlo praticare

Il massaggio cardiaco è una sequenza di compressioni toraciche alternate all’immissione di aria.

L’immissione di aria si esegue con la respirazione bocca a bocca se si è in assenza di altri strumenti (pallone di ambu o maschera CPR). Respirazione bocca a bocca e massaggio cardiaco prendono il nome di rianimazione cardiopolmonare (RCP).

Il massaggio cardiaco è composto da una sequenza di 30 compressione seguita da 2 ventilazioni. Questo ciclo (RCP) andrebbe ripetuto più volte, senza interruzione, fino all’arrivo dei soccorsi specializzati.

Guadiamo insieme un video dimostrativo su come eseguire un buon massaggio cardiaco in caso di necessità:

