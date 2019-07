Oggi ricorre il 230° anniversario della presa della Bastiglia, in Francia, il 14 luglio è festa nazionale

Luglio è il mese della Francia. Dal Tour de France al mondiale di calcio vinto il 15 luglio scorso. Oggi si celebra il 230° anniversario del “Le 14 Juillet”, cioè il 14 luglio che ricorda un evento del 1789, ma ne commemora uno dell’anno dopo. I francesi sono pronti a vivere la parata militare sugli Champs-Élysées coronata da batterie di fuochi d’artificio.

Cosa si celebra il 14 luglio

“Le 14 Juillet” è erroneamente considerato il giorno in memoria di quella che, nel 1789, fu la presa della Bastiglia. In realtà, il governo francese pensa sia un evento troppo sanguinoso da commemorare. Ecco il motivo per il quale, la parata sugli Champs-Élysées è in realtà dedicata ad un’avvenimento dell’anno dopo: la Festa della Federazione.

La storia della festa nazionale

Il 21 maggio 1880, il deputato Benjamin Raspail propose la legge per stabilire il 14 luglio come festa nazionale in commemorazione del 14 luglio 1790 (il giorno della Festa della Federazione). Il 14 luglio 1789 (giorno della presa della Bastiglia) era considerato un giorno sanguinoso ma fu cruciale per la rivoluzione e la proposta della Festa della Federazione ottenne la maggioranza dei voti.

La Presa della Bastiglia fu comunque un evento fondamentale della storia e della cultura francese, evento, fra l’altro, che vide come protagonista degli insorti Pierre-Augustin Hulin, considerato ancora oggi l’artefice della presa della Bastiglia.

Dal 1995 al 2006, durante la presidenza di Jacques Chirac, vi è stato in questo giorno un tradizionale discorso del Presidente della Repubblica Francese a reti unificate televisive. Nel 2007, la presidenza di Nicolas Sarkozy ha voluto interrompere l’appuntamento per il discorso, dicendo di voler parlare alla nazione solo quando veramente necessario.

Allo stesso modo, l’elegante ricevimento nei giardini dell’Élysée dopo la parata, istituito nel 1978 dalla presidenza Valéry Giscard d’Estaing, è stato interrotto nel 2010 da Sarkozy per ragioni d’austerità davanti alla crisi economica.

Il 14 luglio 2016, durante i festeggiamenti sul Lungomare degli Inglesi (Promenade des Anglais) a Nizza, verso le 22:30 ora locale, un terrorista ha causato la morte di 84 persone e ne ha ferite più di 100. Ha inoltre investito molte più persone con un camion bianco e sparando all’impazzata mentre guidava. L’attentato è il terzo che la Francia ha subito, dopo quelli del 7 gennaio 2015 e del 13 novembre 2015.

