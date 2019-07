L’incidente di due giorni fa è vittima di un vizio comune: utilizzare il cellulare alla guida

Come raccolto nei giorni precedenti dalla redazione di direttanews.it, nella notte tra il 12 ed il 13 luglio è morto un ragazzino di 14 anni in un incidente. Con lui in auto c’erano padre e fratello che sono gravemente feriti.

Le dinamiche dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 23:30 del 12 luglio, la famiglia percorreva l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo ed ad altezza Alcamo, la BMW 320, guidata da Fabio Provenzano si è schiantata sul guard rail e successivamente ribaltata. Nonostante l’arrivo tempestivo di ambulanza e Carabinieri, non c’è stato nulla da fare per il figlio più grande che ha perso la vita a soli 14 anni. Padre e figlio superstiti sono stati trasportati all’ospedale Villa Sofia di Palermo. L’uomo, 34enne, è rimasto gravemente ferito ma, ricoverato al Trauma center. Non sarebbe in pericolo di vita pur avendo subito un grave trauma cranico, oltre a traumi al torace e alla colonna vertebrale. Molto più gravi le condizioni del figlio di nove anni, ricoverato nel reparto di Neurorianimazione.

LEGGI ANCHE: AUMENTANO GLI INCIDENTI STRADALI TRA I GIOVANI PER L’USO DEL CELLULARE

Sull’incidente ci sono le dovute verifiche da fare, ma sul web è impazzata la condanna al padre. Poco prima dello schianto, l’uomo ha pubblicato una diretta su Facebook che lo ritraeva alla guida. Non si è certi sia questa la causa del sinistro, ma l’uomo sembrava solito fare video alla guida e postarli sul suo profilo privato che, dopo l’incidente, è stato prontamente oscurato. Non si è certi che siano queste le cause dell’incidente, ma gli utenti del Web hanno subito fatto shitstorming, accusandolo di aver ucciso i suoi due figli, nonostante l’enorme amore che professava per i due.

La sensibilizzazione italiana sull’uso del cellulare alla guida

Sono in aumento, in Italia, gli incidenti con conseguenti morti o feriti gravi, in cui i conducenti utilizzavano il cellulare. Il nostro Paese è solito diffondere campagne di sensibilizzazione contro l’uso del telefonino alla guida, ma sembrano non essere efficaci abbastanza.