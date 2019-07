Calciomercato Milan, trattativa con la Fiorentina per Jordan Veretout e German Pezzella: si pensa ad uno scambio

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista dai piedi buoni per accontentare il nuovo tecnico Giampaolo e dare completezza al reparto. Uno dei principali obiettivi in tal senso è da diverse settimane Jordan Veretout della Fiorentina, seguono poi Bennacer (Empoli) e Praet (Sampdoria). Da qualche giorno però si vocifera di una possibile maxi operazione che comprenderebbe il trasferimento in rossonero, oltre che del francese, anche di German Pezzella. Ad alimentare tale possibilità, la presenza negli scorsi giorni del suo agente Martin Guastadisegno nei pressi di Casa Milan.

Calciomercato Milan, le ultime sulla maxi trattativa con la Fiorentina

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, Boban e Maldini avrebbero pensato al centrale ex Betis a causa della difficoltà riscontrata nell’arrivare a Dejan Lovren del Liverpool e a Matija Nastasic dello Schalke 04. La Fiorentina avrebbe chiesto precisamente 20 milioni di euro, una cifra però ritenuta un po’ eccessiva. L’idea del Milan è quella di prendere sia Veretout che Pezzella in un unico pacchetto da 30-35 milioni di euro più l’inserimento di Lucas Biglia in modo tale che Montella possa avere comunque il regista di cui ha bisogno.

Fiorentina, Barone a Milano per cedere Veretout: Roma in vantaggio

In queste ore Joe Barone, braccio destro di Commisso, è atteso a Milano per portare avanti la cessione di Veretout in modo da ultimarla entro il weekend, evitando così la convocazione del calciatore per la tournée negli USA. Come riporta TMW, al momento la squadra in vantaggio appare la Roma vista la volontà dei giallorossi di presentare un’offerta senza alcuna contropartita tecnica. Il Napoli invece appare preso da altri affari di mercato che a questo punto escludono quasi del tutto un possibile inserimento in questa sorta di mini asta.

