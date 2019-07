Polmone perforato per il ciclista Gobbo, che sta vivendo un vero e proprio incubo. Il giovane sportivo, infatti, ieri è caduto durante una corsa ed è stato trafitto da un palo in pieno petto. L’operazione è stata lunga e complicata.

Lorenzo Gobbo, ciclista 16enne, ieri ha vissuto dei momenti davvero molto drammatici. Mentre partecipava ad una corsa valevole per i campionati europei under 23 e Juniores su pista. Durante la gara, precisamente nella fase dello scratch, il brianzolo ed altri atleti hanno avuto un contatto e ciò ha provocato la caduta del ciclista italiano. Nella caduta, Gobbo è andato a finire inevitabilmente su un paletto di legno che era lì vicino, sul bordo della pista, che si è spaccato e lo ha trafitto in pieno petto, perforandogli il polmone sinistro e sbucando dall’altra parte della cassa toracica.

Gobbo, ciclista operato d’urgenza: necessari 200 punti

Le immagini sono davvero molto forti. Il giovanissimo Lorenzo Gobbo, stella delle due ruote italiane, è stato completamente impalato dal listello di legno, che lo ha trafitto con violenza. Immediatamente l’atleta è stato portato via dal circuito, la Eddy Merckx Cycling Centre di Gan, per essere trasportato in ospedale. Qui è stato immediatamente portato in sala operatoria ed operato d’urgenza, con il listello che gli è stato estratto, dividendolo in due, dai medici del pronto soccorso. Lì si sono accorti che, come non bastasse, aveva riportato anche un brutta ferita alla gamba sinistra. Dopo diverse ore, l’operazione è riuscita con successo, necessitando trasfusioni e ben 200 punti di sutura.

Gobbo, il padre: “pista non idonea!”

Sull’accaduto ha parlato Gianni Gobbo, ex ciclista e padre di Lorenzo. Scosso ed arrabbiato per quanto accaduto, il veterano della pista ha subito attaccato l’organizzazione di tale evento e chi doveva mettere in sicurezza la pista. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, con gli aggiornamenti sulla situazione in cui versa il figlio:

“Lorenzo è caduto proprio dove ero io, è stato terribile. Ora sta meglio, è in terapia intensiva, i medici hanno detto che ci vorranno almeno due settimane. È stato bravissimo e coraggioso, piangeva per il dolore quando gli hanno dovuto tagliare i bastoni che gli uscivano dal corpo, una cinquantina di centimetri davanti, una trentina dietro, ma non ha mai perso la testa. Oltre a dove c’era il bastone, ne ha un’altra profonda sulla coscia: un buco nel muscolo. È stato un colpo al cuore vederlo così. Una caduta può succedere, non però che si stacchino due listelli dalla pista: significa che la pista non era idonea per una gara così“.

