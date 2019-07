Arriva la prima amichevole nerazzurra di Conte, ecco dove vedere Lugano-Inter

Alle 17:30 di oggi andrà in scena la prima amichevole dell’Inter targata Antonio Conte. I nerazzurri, allo stadio Cornaredo, incontreranno il Lugano padrone di casa per l’assegnazione della Casinò Lugano Cup. La partita sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e, per tutti gli abbonati di Inter TV, su Sky al canale 232.

Dove vedere Lugano-Inter, i siti di streaming

No invece a Rojadirecta. Guardare le gare in streaming con Rojadirecta è un reato e si rischiano sanzioni fino a 30.000€ anche se le norme in merito appaiono altresì confuse. Stando a quanto dichiarato dai giudici dell’UE, è possibile vedere le partite in streaming utilizzato dei siti esteri. Tuttavia, la sentenza del Tribunale di Milano riguardante l’illegalità di Rojadirecta ha escluso totalmente questa ipotesi, ribadendo l’illegittimità dello streaming. Quindi trasmettere, scaricare e diffondere dei contenuti coperti dal copyright è un comportamento illecito e come tale è sanzionabile.

Lugano-Inter, le probabili formazioni

LUGANO (3-5-2): Baumann; Kesckes, Maric, Daprelà; Lavanchy, Vecsei, Custodio, Rodriguez, Aratore; Bottani, Gerndt.

All.: Celestino.

INTER (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Perisic; Longo, Esposito.

All.: Conte.

Non sarà semplice questa prima prova per l’Inter perché, a questo punto della preparazione, non si è al meglio e le gambe dei giocatori sono ancora appesantite. In più gli svizzeri sono molto avanti avendola iniziata prima. Del resto tra una settimana inizieranno il campionato contro lo Zurigo e a settembre saranno impegnati nella fase a gironi di Europa League. I tifosi del biscione potranno però vedere all’opera Stefano Sensi, appena acquistato dal Sassuolo per ben 36 milioni di euro.

